Ucraina | Kiev | ' 367 620 soldati russi uccisi da inizio guerra'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Quello che questo Parlamento oggi difende, non è solo il popolo ucraino, ma anche quello italiano. In questi giorni, ... (liberoquotidiano)

Approvata d alla Camera , dopo la relazione del ministro della difesa, Guido Crosetto, la risoluzione per il sostegno all' Ucraina . Si tratta proroga ... ()

L'Italia continuerà a sostenere l'nella guerra scatenata dalla Russia. Lo ha deciso il Parlamento accogliendo la richiesta del ... Il governo ha ammesso le difficoltà chesta incontrando sul ...Leggi Anche F - 16 all', per poterli usaredovrà addestrare centinaia di piloti e operatori: come funzionano gli aerei chiesti da Zelensky Il procedimento inizierà con due giorni di ...Una analisi di uno gruppo di studio operante in Estonia, citato anche dall’editore francese Nicolas Tenzer, afferma che se tutti gli alleati dell’Ucraina aumentassero le spese militari dello 0,25 per ...Secondo quanto riferito, l’intelligence ucraina ha ottenuto informazioni riservate da un produttore di droni russo che potrebbero aiutare nella guerra. KIEV – Nella lotta contro l’aggressore russo, ...