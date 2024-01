Ucraina | Battilocchio FI | Posizione italiana solida e credibile

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In tutti i tavoli internazionali, sosteremo con fermezza queste posizioni, conndo ulteriormente la presenza e l'influenza dell'Italia per un contesto internazionale stabile.' Così a Tgcom24 ...

...attraverso l'ottavo pacchetto di aiuti militari per rafforzare la capacità difensiva dell', ...dell'Italia per un contesto internazionale stabile.' Così a Tgcom24 Alessandro, ..."Il voto sull'invio delle armi all', intervista ad Alessandro" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro(deputato, Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)). L'...Gianluca Ansalone, Micol Flammini, Claudio vercelli e Nello del Gatto su Israele e Genocidio 20.29 Notiziario serale a cura di Federico Punzi: In5erviste di Lanfranco Palazzolo a Alessandro ...06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine 07:00 Openpolis numeri alla mano, a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 Postsovietika a cura di Ada ...