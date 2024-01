Uccise operaio straniero con una freccia | Scalco condannato a 23 anni | «Non fu odio razziale»

L'artigiano Evaristo Scalco è stato condannato a 23 anni per aver ucciso con la sua freccia Javier Alfredo Miranda Romero, nei vicoli di Genova nella notte fra l'1 e il 2 novembre 2022. I giudici ...Evaristo Scalco , maestro d'ascia di 63 anni, è stato condannato a 23 anni di reclusione per aver ucciso con una freccia l'41enne Javier Alfredo Miranda Romero nel centro storico di Genova durante la notte tra l'1 e il 2 novembre 2022. I giudici hanno escluso l'aggravante dell'odio razziale richiesta dall'accusa, ...Per contro i legali dell'artigiano hanno continuato a sostenere che il loro assistito non volesse uccidere il suo obiettivo ma solo spaventarlo. Quella notte tra l'1 e il 2 febbraio 2022 Romero si ...Condanna a 23 anni per Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che la notte tra l'1 e il 2 novembre 2022 uccise nel centro storico con una freccia Javier Alfredo Miranda Romero. Il ...