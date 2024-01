Uccide passante con arco e frecce perché infastidito dalla confusione | condannato a 23 anni di carcere

Leggi su thesocialpost

La Corte d'Assise di Genova haoggi a 23diEvaristo Scalco, l'artigiano di 63che nel novembre 2022 uccise l'operaio 41enne Javier Miranda Romero cone frecciaesasperato dai rumori in strada sotto casa sua. Nella sentenza di oggi i giudici hanno escluso per l'imputato l'aggravante dell'odio razziale, riconoscendo però come sussistente l'aggravante dei futili motivi. "Mi fido della giustizia italiana, è andato tutto bene", ha dichiarato Zena Lopez, la compagna di Javier Alfredo Miranda Romero, dopo la sentenza di condanna per l'arciere Evaristo Scalco. I giudici ha disposto il pagamento complessivo di provvisionali alle parti civili di 500mila euro.