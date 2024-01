Uccide la compagna poi si toglie la vita | è il quarto femminicidio del 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non si arresta la lunga scia dei femminicidi. L'ultimo caso arriva dal Trentino, per la precisione da Valfloriana, dove un uomo ha ucciso lae poi si è tolto la. Siamo nella bassa valle di Fiemme. Secondo quanto trapela, La coppia aveva tre bambini piccoli ed era in fase di separazione. L'uomo di 45 anni dopo aver ucciso ladi 37 nella sua abitazione si è impiccato in un centro vicino, Molina di Fiemme. A lavorare sui primi accertamenti sono i carabinieri della compagnia di Cavalese, al comando del capitano Daniele Di Vincenzo. La coppia aveva tre figli, tra i 5 e i 9 anni. Secondo i dati contenuti nel report “Il Punto - Il pregiudizio e la violenza contro le donne” elaborato dal Servizio Analisi Criminale e presentato presso la Direzione centrale Polizia criminal, nell'anno appena trascorso le donne ...

