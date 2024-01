Uccide la compagna e si suicida mentre i figli sono a scuola

Leggi su agi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Un uomo ha ucciso laa Valfloriana (Trento) e poi si è tolto la vita impiccandosi in un centro vicino, Molina di Fiemme. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese, al comando del capitano Daniele Di Vincenzo, la coppia si stava separando e questo potrebbe aver innescato l'omicidio. La vittima del femminicidio avvenuto questa mattina in un appartamento a Montalbiano, frazione del comune di Valfloriana in Val di Fiemme in Trentino, è Ester Palmieri di 37 anni. La donna era molto conosciuta in valle perché lo scorso anno aveva avviato lo studio olistico 'Scintilla Alchemica' in località Casatta ed era molto frequentata sia da persone locali che dai turisti in vacanza in Val di Fiemme e Val di Cembra. Quello della Palmieri, come lei ha scritto sul sito del suo studio, è un passione per arte, musica, estetica e bellezza, nata ...