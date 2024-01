Tu killer non me lo dici | spunta il cartello | rissa Renzi-Giordano in tv | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Scontro totale a "Prima di domani", il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4, tra Matteoe Mario. Al centro del dibattito le misure della manovra del governo Meloni ma anche il caso Pozzolo.va all'attacco della Meloni e mette nel mirino l'esecutivo parlando anche della credibilità della classe politica. Marioall'improvvisa sfodera uncitando la celebre frase di"se perdo il referendum smetto di fare politica". Una promessa non mantenuta dal leader di Italia Viva che lasciò l'incarico da premier ma non la politica. Rennzi ribatte: "Ma queste sono falsità, non si va lontano con i cartelli". La situazione diventa in pochi istanti incandescente e di fattoattacca ancora: "Non si può criticare la Meloni che arriva il ...