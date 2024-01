Trovata impiccata | non fu suicidio | arrestato ora il marito

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un mistero avvolgeva la tranquilla località di Iconicella di Lanciano fin dall’estate del 2022, quando Annamaria D’Eliseo, 60 anni, bidella presso una scuola locale, vennesenza vita, con un cavo elettrico stretto al collo, nel garage-cantina della villetta di famiglia. La tragica scoperta, avvenuta precisamente il 17 luglio 2022, aveva inizialmente portato alla tesi del. Tuttavia, la Procuratrice Mirvana Di Serio del Tribunale di Lanciano non si è mai convinta di tale ipotesi. Sin dall’inizio, la Di Serio ha espresso dubbi sull’ipotesi del. Nonostante la sua richiesta iniziale di una misura cautelare nei confronti deldella vittima, Aldo Di Nunzio, ex vigile del fuoco di 71 anni, questa non era stata accolta. Nel corso delle indagini, Di Nunzio si è sempre proclamato innocente, ...

Annamaria D'Eliseo , la donna di 60 anni trovata morta in un garage vicino all'abitazione di famiglia a Lanciano (Chieti) nel luglio 2022, non si è ... (europa.today)

Era stata ritrovatanel proprio garage , ma dopo oltre un anno crolla l'ipotesi del suicidio : il marito è stato arrestato per omicidio volontario aggravato. Il corpo di Annamaria D'Eliseo , 60 anni, bidella in ...... 60 anni, bidella di Lanciano ( Chieti ),morta in una rimessa esterna alla villa di ... 'Ho trovato mia mogliein garage'. Nessuna richiesta d'intervento del 118, da parte dell'uomo, ...Il corpo di Annamaria D’Eliseo, 60 anni, bidella in una scuola, era stato rinvenuto il 17 luglio 2022 con un cavo elettrico stretto intorno al collo ...Trovati morti nelle rispettive abitazioni in due Paesi poco distanti della val di Fiemme. Tre figli fra 10 e 6 anni affidati allo zio ...