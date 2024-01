Trento | uccide l’ex compagna e si suicida | la coppia aveva tre figli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ha ucciso la exaccoltellandola alla gola e poi una volta tornato a casa sua si èto. E' accaduto nel Comune della Valfloriana, in provincia di. L'uomo, Igor Moser, 45 anni, e la donna, Ester Palmieri di 37, erano in fase di separazione e non vivevano più insieme. Latre, il più grande di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

È morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello Ester Palmieri, 38 anni, la donna uccisa dal marito a Valfloriana, minuscolo comune della provincia di Trento.