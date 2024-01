Trento | uccide la moglie a coltellate e poi si impicca | la coppia aveva tre figli

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 gennaio 2024)lae poi si: latreAncora un femminicidio in Italia, precisamente a Valfloriana in Trentino, nello specifico a Montalbiano, dove, nella mattinata di giovedì 11 gennaio, un uomo ha ucciso la propriatogliendosi successivamente la vita. Secondo le prime informazioni, la, chetre, si stava separando: potrebbe essere proprio questo, quindi, il movente del femminicidio. L’uomo avrebbe aggredito la donna con un coltello, ferendola più volte fino adrla. Poi, si è diretto verso un fienile a Molina di Fiemme, dove si è tolto la vitandosi. Come detto, la...