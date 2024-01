Trento | uccide la compagna a coltellate e poi si impicca

Ha ucciso la ex compagna accoltellandola alla gola e poi una volta tornato a casa sua si è suicidato. E' accaduto nel Comune della Valfloriana, in provincia di. L'uomo, 45 anni, e la donna, 37, erano in fase di separazione e non vivevano più insieme. La coppia aveva tre figli, il più grande di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Omicidio - suicidio in Trentino: un uomola compagna e poi si impicca. La coppia aveva tre figli Un uomo ha ucciso la compagna a Valfloriana () e poi si è tolto la vita impiccandosi in un centro vicino, Molina di Fiemme. Secondo ...Un anno fa arrivava online il primo scatto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse nel biopic "Back To Black". Ora è stato diffuso il primo trailer che mostra una somiglianza impressionante tra ...Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite impiccagione. Il ...