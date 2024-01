Trentino | uccide la compagna e poi si toglie la vita | la coppia aveva tre figli

Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite ... (ilmessaggero)

La vittima del femminicidio avvenuto questa mattina in un appartamento a Montalbiano, frazione del comune di Valfloriana in Val di Fiemme in, è Ester Palmieri di 37 anni . La donna era molto ...Articolo in aggiornamento Doppia tragedia questa mattina in. Un uomo di 45 anni, Igor Moser , ha ucciso a coltellate la compagna di 37 anni, Ester Palmieri , e poi si è suicidato tramite impiccagione. L'omicidio si è consumato in un'abitazione di ...AGI - Un uomo ha ucciso la compagna a Valfloriana (Trento) e poi si è tolto la vita impiccandosi in un centro vicino, Molina di Fiemme. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di ...ROMA – Ha ucciso la moglie a coltellate, poi è andato in un casolare di campagna e lì si è impiccato. Finiscono così le vite di Ester Palmieri e Igor Moser, 37 e 45 anni. Tre figli piccoli.