Trentino | uccide la compagna e poi si impicca | non accettava la separazione La coppia aveva 3 bambini | affidati allo zio

La vittima del femminicidio avvenuto questa mattina in un appartamento a Montalbiano, frazione del comune di Valfloriana in Val di Fiemme in, è Ester Palmieri di 37 anni . La donna era molto ...la compagna e poi si toglie la vita . È successo nel Comune di Valfloriana, in. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, igor Moser ha ucciso la propria compagna, di 38 anni,...Una donna di 38 anni madre di tre bambini, Ester Palmieri, è stata uccisa dall'ex compagno 46enne, Igor Moser, che poi si è tolto la vita, impiccandosi. - ...Il corpo dell’uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei ...