Tre palle corte e un tweener | il game “perfetto” e irridente di Bublik al povero Musetti VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Palla corta di rovescio: 15-0. Palla corta di rovescio: 30-0. Palla corta di dritto: 40-0. Battuta da sotto con passante in(sotto le gambe): gioco. Ila suo modo “” lo firma Alexanderall’Atp di Adelaide. Vittima: Lorenzo. Un tennis. 3 drop shots and a…the mostyou’ll ever see @Alexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024 Il kazako ha pure vinto, alla fine: 6-3, 6-7, 5-7, dopo aver annullato aun match point sul 5-3 nel secondo set. Nel frattempo ha trovato il tempo di assaggiare delle patatine direttamente dal sacchetto d’uno spettatore: Get the man a Pure box office ...

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

Non solo in campo, Jude Bellingham dimostra di essere un fuoriclasse anche all'esterno del terreno di gioco. gesto straordinario della giovane stella ... (247.libero)

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

Tanti i giochi in lotta nella seconda partita dove è Putintseva ad avere le occasioni per allungare la sfida, però non le bastano quattroset di cuiconsecutive al servizio sul 5 - 4, ...E questa è una storia qualunque sugiovani tutt'altro che qualunque, che sfidano la morte ... Mi andò direttamente sulle. Poi, piano piano, ho scoperto degli altri piccoli tratti formali di ...Lascia appena sei punti in risposta nell’arco di tutto il primo set, mentre è corsaro in risposta. Ruud gli concede le prime tre palle break al terzo game e Sinner, dopo averlo graziato nelle prime ...Mancini è il migliore in campo della Roma e questo la dice lunga sul tipo di partita che si è giocata: nel primo tempo ha salvato almeno tre palle pericolose dalla porta di Rui Patricio. La Lazio ha ...