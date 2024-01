Trasparenza | pubblicità | regole | arrivano i paletti per gli influencer

(Di giovedì 11 gennaio 2024), specie in materia di: quella degliè un’attività che deve essere proposta all’interno degli stessiche regolano la diffusione di contenuti esugli altri media. Lo ha deciso l’Autorità per le Comunicazioni dopo che già da questa estate aveva avviato una consultazione pubblica sul tema. Ben prima, insomma, che scoppiasse l’ultimo...

Influencer, nuove regole per quanto riguarda. L'Autorità per le Comunicazioni ( Agcom ) ha esteso i paletti già noti nel mondo dell'audiovisivo ai creatori di contenuti sui social media. Questa mossa dell'Agcom è stata ...Di nuovo: come succede già nelleclassiche. Per questo, gli influencer potranno ricevere ... Obiettivo:. Quella che finora è evidentemente è mancata. Intervistato da Repubblica , ...