Traoré vicino al Napoli | ma l’acquisto è rischioso | un’incognita preoccupa i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un nuovo calciatore nel mirino deldi Aurelio De Laurentiis, è una vecchia conoscenza del nostro campionato e gli azzurri pare siano in pole position per acquistarlo Qualche settimana fa, all’indomani del pareggio interno contro il Monza, in quella che era l’ultima gara del 2023, Aurelio De Laurentiis era stato chiaro nelle dichiarazioni post partita. Il presidente del, infatti, durante una conferenza stampa aveva spiegato di essere il principale responsabile di questa fallimentare stagione per gli azzurri. Aurelio De Laurentiis infatti si era addossato tutte le colpe del tracollo avuto quest’anno dalla sua squadra difendendo, allo stesso tempo, allenatore, giocatori e dirigenti. Infine aveva promesso di regalare ai suoitanti colpi di mercato in questa sessione di gennaio. Mercato che invece, durante l’estate, ...