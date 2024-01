Tragedia sfiorata in città | cade albero su auto parcheggiata in pieno centro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora unaina causa di unche è caduto inrischiando di provocare danni e disagi gravissimi. L’episodio si è verificato a Lecce, intorno alle 11 di questa mattina, esattamente in via Casotti, appartenente al rione Sn Lazzaro. Panico e terrore in tutta la zona amplificato ancor di più dal fatto che, il punto in cui è caduto il grosso arbusto, si trova a poche decine di metri dall’ingresso di un asilo nido. Ed è proprio qui che l’caduto si è completamente steso in verticale su tutta la carreggiata, tagliando in due la strada.in, quindi, anche perché, soltanto ...

Articolo in aggiornamentoquesta mattina a Caivano, comune alle porte di Napoli, dove una bimba di cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta. La caduta è stata attutita dai ...Gambia:in volo, cosa è successo La federazione gambiana in un comunicato ha spiegato che le indagini preliminari condotte dopo l'atterraggio hanno indicato una perdita di pressione ...Tragedia sfiorata a Caivano in provincia di Napoli. Momenti di paura in via Alessandro Volta, dove questa mattina è caduta da un balcone del secondo piano di uno stabile, una bambina di circa 5 anni.Questa volta non ci sono stati agenti atmosferici eccezionali che hanno contribuito e inciso su quanto avvenuto in via Casotti, ancora una volta nel quartiere San Lazzaro a Lecce, dove un ...