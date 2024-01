Traffico Roma del 11-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Luceverdeper ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda per incidente in carreggiata interna tra Trionfale Flaminia tra lentamente coda in carreggiata esterna pertra Pontina Latina incidente anche su via della Pineta Sacchetti all’altezza di via di Forte Boccea con difficoltà per ilnelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti tra Corso di Francia Salaria in direzione di San Giovanni proseguono anche domani venerdì 12 gennaio lavori di potatura su via Cristoforo Colombo fra le 7:30 e le 17:30 transito su carreggiata ridotta tra via Alessandro varaldo e via Europa nelle due direzioni lavori invece è la sede tranviaria delle linee 3 edotto Per quanto riguarda la linea 8 fino a metà febbraio è interamente sostituita da bus navetta mentre la linea ...