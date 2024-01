Traffico Roma del 11-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e tu stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l’aria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci senti la in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo a fare Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale anche qui perrallentamenti e code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguono anche domani venerdì 12 gennaio e lavori di potatura su via Cristoforo Colombo tra le 7:30 e le 17:30 transito su carreggiata ridotta 3 via Alessandro varaldo e via Oropa nelle due direzioni lavori poi alla sede ...