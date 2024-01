Traffico Roma del 11-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulle principali strade consolari Sono uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare abbiamo coda tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e tu scolara stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana in Salaria rallentamenti e code per lavori su via Salaria 3 Settebagni a Monterotondo Scalo nelle due direzioni si transita a senso unico alternato su via Cristoforo Colombo lavori di potatura oggi e domani venerdì 12 gennaio transito su carreggiata ridotta in fasce ora è a 7:30 1733 via Alessandro varaldo e via Oropa nelle due direzioni lavori alla sede tranviaria delle linee 3 edotto Per quanto riguarda la linea 8 fino a metà febbraio interamente sostituita da bus navetta mentre la linea 3 sostituita da bus tra Porta Maggiore Trastevere regolare tra Valle Giulia e ...