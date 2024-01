Traffico Roma del 11-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità quella in arrivo sarà domenica ecologica Laterza della stagione invernale previsto lo stop alprivato nella fascia verde cittadina Come di consueto ci saranno le deroghe ad esempio per le auto a benzina euro 6 e poi per quelle elettriche ibride a GPL a metano Eni Fuel via libera anche ai veicoli con contrassegno disabili ai mezzi dei servizi sharing ai motorini dei due in poi e alle moto Euro 3 e successive ulteriori dettagli gli orari del blocco e la mappa della fascia verde sono sumobilita.it dopo quella del 14 gennaio previste altre due Domini ecologic e saranno il 25 febbraio e il 24 Marzo In collaborazione con Luce Verde infomobilità