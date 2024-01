Traffico Roma del 11-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiuso per incidente il tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e l’uscita per la tangenziale est riaperta invece alla tangenziale est tra il bivio per la 24 e via Tiburtina verso la Salaria segnalata in precedenza chiusa per incidente lavori di potatura fino alle 17 di oggi sulla circonvallazione Trionfale tra via Savonarola Piazzale degli Eroi lavori di potatura oggi e domani venerdì 12 gennaio anche sulla via Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata e fascia oraria 730 17:30 tra via Alessandro varaldo e via Oropa nelle due direzioni proseguono i lavori di sostituzione l’ultimo tratto dei binari della linea tram 8 i lavori interessano il tratto di Ponte Garibaldi fino a metà febbraio la linea 8 sarà pertanto interamente sostituita da bus anche sui binari della linea tram ...