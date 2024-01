Traffico Roma del 11-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiuso per incidente il tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e l’uscita per la tangenziale est sempre per incidente chiuso il tratto di tangenziale Tra il bivio per la 24 e via Tiburtina verso la via Salaria lavori di potatura fino alle 17 di oggi sulla circonvallazione Trionfale tra via Savonarola Piazzale degli Eroi lavori di potatura oggi e domani venerdì 12 gennaio anche sulla via Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata in fasce orarie a 7:30 17:30 tra via Alessandro varaldo e via Oropa nelle due direzioni proseguono i lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tram 8 i lavori interessano il tratto di Ponte Garibaldi fino a metà febbraio la linea 8 sarà pertanto interamente sostituita da bus lavori anche sui binari della linea in zona parco ...