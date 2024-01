Traffico Roma del 11-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto tratto chiuso per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione chiuso per incidente e anche il tratto della tangenziale est Treviglio per la 24 e via Tiburtina verso la via Salaria lavori di potatura fino alle 17 di oggi sulla circonvallazione Trionfale tra via Savonarola e sale degli Eroi possibili rallentamenti lavori di potatura oggi e domani venerdì 12 gennaio anche sulla via Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata in fascia oraria 730 di 7:30 tra via Alessandro varaldo e via Oropa nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...