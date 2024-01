Traffico Roma del 11-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità nuova fase dei lavori di rinnovo dei binari per il tram 8 il cantiere è attivo all’altezza di Ponte Garibaldi con l’otto che viaggia su busso lungo tutto il percorso tra Casaletto e Piazza Venezia lavori anche sui binari del treno nella zona del Parco del Celio la linea 3 continua a viaggiare con trama tra Valle Giulia e Porta Maggiore e sugus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere e a proposito di rete tram da lunedì prossimo si apriranno due cantieri per la manutenzione del manto stradale sulle corsie tranviarie di via Prenestina via Bresadola le linee 5 14:19 saranno sostituite da bus nel tratto tra Largo Preneste e i capolinea di Togliatti e gerani In collaborazione con Luce Verde infomobilità