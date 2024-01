Torvaianica | colpi di fucile per l’estorsione mafiosa | tre condanne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Avevano preso di mira un imprenditore di Pomezia, tentando di estorcergli 25 milioni di euro a fronte di un prestito che il socio aveva chiesto alla famiglia Gangemi, noti criminali di origini calabresi ma di base ad Aprilia. Sono così scattate leper tre uomini, accusati di tentata estorsione all’imprenditore adi. Un prestito chiesto alle persone sbagliate si è trasformato in un’aggressione adi. Lo sa bene l’imprenditore che la notte del 31 luglio 2016 ha visto aprire il fuoco da tre uomini, legati alla famiglia Gangemi di Aprilia, alle porte di casa sua. Una minaccia che si il Tribunale di Velletri ha tradotto in treper tentata estorsionea carico di Giampiero Gangemi, Patrizio Forniti e Mirko Morgani. I tre ...

... gli imputati avrebbero tormentato per quattro anni due imprenditori di Aprilia e. Le ... a Pomezia, dove un imprenditore riferì loro di aver sentito esplodere deid'arma da fuoco ...... gli imputati avrebbero tormentato per quattro anni due imprenditori di Aprilia e. Le ... a Pomezia, dove un imprenditore riferì loro di aver sentito esplodere deid'arma da fuoco ...Le estorsioni a due imprenditori di Aprilia e Pomezia hanno l’aggravante del metodo mafioso. Ne sono convinti i giufici del tribunale di Velletri, che hanno condannato Patrizio Forniti, di Anzio, a 6 ...Riconosciuta l’aggravante mafiosa per la tentata estorsione a Torvaianica. Altra stangata ai Gangemi ...