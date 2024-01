TNA | Dirty Dango rinnova il suo contratto con la compagnia

(Di giovedì 11 gennaio 2024), meglio conosciuto in WWE con il ring name Fan, ha fatto il suo debutto in TNA lo scorso anno dove, nel tempo, ha creato una sua piccola fazione assieme a Alpha Bravo (l’ex referee Johnny Bravo) e Oleg Prudius (l’ex Vladimir Kozlov della WWE).affronterà ad Hard To Kill PCO dando così seguito alla faida che i due hanno iniziato alcune settimane fa su iMPACT! on AXS TV. Intanto il canadese fa sapere all’interno di un intervista su Paltrocast di averto il suocon la federazione. “Non posso sapere come non poter fare il wrestler, il solo fatto di essere in TNA mi ha fatto davvero innamorare di nuovo del professional wrestling.”

