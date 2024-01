Tiziano Ferro pubblica la chat con un amico | “Facciamoglielo vedere al mondo chi sei”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In un periodo di profonda trasformazione e difficoltà personali,si apre con i suoi fan con un discorso molto personale che va oltre ildella musica. Il cantante italiano ha attraversato una serie di cambiamenti nella sua vita, dall’annuncio della separazione a settembre alla recente decisione di separarsi dal suo storico manager, Fabrizio Giannini. La distanza fisica dalla sua famiglia e dagli amici più stretti, aggravata dalle sfide burocratiche e legali che gli impediscono di tornare in Italia, ha reso questo periodo particolarmente difficile per. Il cantante, attualmente residente a Los Angeles, ha condiviso apertamente il suo dolore e la sua incapacità di continuare a fare musica, rivelando che questo momento buio ha influenzato profondamente la sua creatività e il suo benessere ...

TTA VECCHI 2 (EX VIA) MESTRE (VE) IL DISCOMANE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 38 MILANO GOLD SOUNDS VIAASPETTI,29 PADOVA DISCO SHOP LARGO CAMPIDOGLIO 30 POGGIBONSI (SI) MUSICATELLI PIAZZA XX ...Seic***o! Prenditi il tempo che ti serve e facciamogliela vedere al mondo chi sei'. Leggi Anche, messaggio social ai fan: 'Anno difficile, non riesco a cantare' Un ...È un momento particolarmente difficile per Tiziano Ferro dopo il divorzio da Victor Allen. Il cantante di Latina ha invitato tutti i follower che si trovano nella sua stessa situazione a chiedere aiut ...È un momento particolarmente difficile per Tiziano Ferro dopo il divorzio da Victor Allen. Il cantante di Latina ha invitato tutti i follower che si trovano nella sua stessa situazione a chiedere aiut ...