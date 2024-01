Tiziano Ferro e il momento buio | la chat con un amico resa pubblica FOTO

TTA VECCHI 2 (EX VIA) MESTRE (VE) IL DISCOMANE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 38 MILANO GOLD SOUNDS VIAASPETTI,29 PADOVA DISCO SHOP LARGO CAMPIDOGLIO 30 POGGIBONSI (SI) MUSICATELLI PIAZZA XX ...Seic***o! Prenditi il tempo che ti serve e facciamogliela vedere al mondo chi sei'. Leggi Anche, messaggio social ai fan: 'Anno difficile, non riesco a cantare' Un ...Genitori (vip) separati, dalla Meloni a Ilary: la "guerra" dei figli a Natale. Spinalbese deluso, Bruganelli in famiglia, Tiziano Ferro (quasi) in lacrime Il fantasma si è manifestato anche davanti ...Il cantante lancia un messaggio a tutti coloro che, come lui, stanno vivendo un momento difficile: "Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi" ...