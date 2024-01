Tifoso giallorosso accoltellato in un pub dopo il derby

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale Santo Spirito, ma non è in pericolo di vita, il 30ennedella Romala notte tra il 10 e l’ 11 gennaio in un pub di Pratiildi Coppa Italia, giocato alle 18 del 10 gennaio allo Stadio Olimpico. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, è avvenuta all’interno di un locale, frequentato dai supporter giallorossi. Qui un gruppo di sostenitori della Lazio, armato di bastoni, ha fatto irruzione scatenando una rissa nella quale ha avuto la peggio il 30enne,più volte, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Sui fatti indaga la polizia. (Red/ Dire)