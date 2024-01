Ticket codici bianchi in Pronto Soccorso | quanto costa in Campania

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna mappa pressochè eterogenea se si valuta il peso deinelle Regioni d’Italia per le prestazioni neibianco e verde. I trattamenti nei, in media,no 25 euro ma ci sono anche casi nazionali in cui si toccano i 50 euro se, durante la permanenza, si effettuano anche esami diagnostici. La Regione cara al presidente De Luca è nella media nazionale con un costo di 25 euro, come in Veneto, Lombardia, Liguria, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. E lo stesso vale anche per le province autonome di Trento e Bolzano. Casi a parte la Toscana dove si può arrivare a 50 euro in base al reddito e le Marche dove nei 25 euro sono compresi anche gli eventuali esami diagnostici. L'articolo ...

(Adnkronos) – E' una mappa omogenea quella che emerge dalle Regioni sul ticket per le prestazioni in codice bianco e verde, i casi non urgenti, nei ... (periodicodaily)

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Regione che vai e ticket per le prestazioni in Pronto soccorso che trovi. "Non c'è un quadro preciso e ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Regione che vai e ticket per le prestazioni in Pronto soccorso che trovi. "Non c'è un quadro preciso e ... (ilgiornaleditalia)

Infatti chi si presenta al Pronto soccorso in codice bianco viene sempre visitato dopo tutti gli altri, perché considerato meno grave. Ilper il Pronto Soccorso in codice bianco, di ...... la Società italiana di medicina emergenza - urgenza, boccia la richiesta dei medici che in Toscana hanno chiesto alla Regione che venga reintrodotto il pagamento delper ibianchi e ...Perchè scegliere YoYo 100% ELETTRICA | Fino a 150km AUTONOMIA | 80km/h VELOCITA' MASSIMA | GUIDABILE DA 16 ANNI | BATTERIA SOSTITUIBILE | NO BOLLO PER 5 ANNI | NO TICKET PARCHEGGI BLU | Optional ...Clip porta ticket sul montante A, Console centrale, Consolle centrale con portabottiglie e vano portaoggetti, Controllo pressione pneumatici, Copertura del bagagliaio, Coperture per ruote in lega ...