“Ti taglio la testa” | accoltellato a morte per un affare fallito

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttirato in una trappola, minacce di decapitazione per lui e per la sua famiglia, e poiper unda 160mila euro andato storto: emerge anche questo dall’indagine sugli investimenti di un gruppo criminale, composto anche da persone ritenute dalla Dda di Napoli vicine al clan Contini, che riciclavano i proventi delle frodi fiscali utilizzando colletti bianchi compiacenti e imprenditori disponibili, alcuni titolari di noti marchi di moda per giovanissimi. Oggi la Guardia di Finanza e i carabinieri di Napoli hanno notificato, complessivamente, 25 misure cautelari e un decreto di sequestro da 8,4 milioni di euro. La vittima, Salvatore Cassese, venne convocata con il pretesto di un chiarimento da una persona che dopo avere assistito al tentato omicidio l’ha pure accompagnato in ospedale ...

Ultimo venerdì stagionale per i Golf isti del PGA Tour , impegnati questa settimana in Georgia per l’RSM Classic 2023. Classifica cortissima con più ... (oasport)

... Compra ora In questa selezione sono gli iPhone 15 a prezzo minore per ogni modello edi ... tado tado° Wifi Kit Base V3+ - 15% tado°Termostatica Intelligente, set da 3 Accessorio ...... all'insegna del motto "on marche sur la tête", camminiamo ain giù, un modo di dire usato ... in Germania a dar fuoco alle polveri è stata ildei sussidi per il carburante, in Francia una ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Ad Amici 23 è stata mostrata lil Jolie che ha deciso di cambiare look ai suoi capelli e tagliarli. Ecco il risultato ...