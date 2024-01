The Mandalorian la quarta stagione verrà sostituita dal film?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 2024 è appena iniziato e già la Lucasha stupito tutti annunciando ilThe& Grogu basato sulla serie Thedella quale stiamo tutti aspettando una. Perciò ora che è stato annunciato ilcosa ne sarà dello show Disney+? Ormai è ufficiale, ilsu Thesi farà. Il titolo probabilmente sarà The& Grogu ed al timone del progetto ci sarà Jon Fraveau come regista. Tuttavia il lungometraggio potrebbe non sostituire unadella serie originale Disney+. IlThe& Grogu entrerà in fase di produzione quest’anno, ma non soppianterà ciò che è ...

Il Mandaloriano e Grogu si avventurano sul grande schermo, come annuncia il team di Star Wars. Questi due personaggi infatti arriveranno presto al cinema, in una pellicola intitolata& Grogu , diretta da Jon Favreau e prodotta da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Il film entrerà in produzione nel 2024. 'Amo raccontare storie ambientate nel ricco mondo ...Bisognerà capire poi se e come queste vicende si intersecheranno ancora con Mando e Grogu, elemento abbastanza sicuro visto che è stato annunciato il film& Grogu . C'è poi da ...Il Mandaloriano e Grogu si avventurano sul grande schermo, come annuncia il team di Star Wars. Questi due personaggi infatti arriveranno presto al cinema, in una pellicola diretta da Jon Favreau e ...Vediamo assieme come potrebbe svilupparsi la trama della seconda stagione di Ahsoka dopo l'annuncio del rinnovo.