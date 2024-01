The Beekeper | la recensione | Jason Statham | the last action hero

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il film: The, 2023. Regia: David Ayer. Cast:, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Genere: Azione. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima. Trama: Adam Clay vive in campagna e fa l’apicoltore. Quando la sua vicina di casa, dopo essere stata vittima di una frode informatica, si toglie la vita, Adam decide di trovare i colpevoli e punirli. “Se dovessi paragonare quanto sei nella m…a a una forma d’arte, questa è la tua Monna Lisa”. Sono battute di questo tipo quelle che dettavano la linea dei vecchi film d’azione. Ecco, quello che vi raccontiamo nelladi The, il nuovo film di David Ayer conin uscita al cinema dall’11 gennaio, è uno di questi film, ovviamente aggiornato. ...