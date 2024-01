Terremoto in Umbria | scossa di magnitudo 3 vicino a Norcia

Numerose scosse di terremoto in Umbria durante la notte: Paura tra la popolazione ma nessun danno a persone o cose, scuole chiuse in molti Comuni e ... (ilgiornale)

Il racconto di una serata di emergenza per l' Umbria a causa dello sciame sismico avvertito anche nel Lazio e in Toscana (247.libero)

oggi, giovedì 11 gennaio 2024, nella zona di Perugia. Una scossa di magnitudo 3 è stata ... Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in varie zone dell'. Non si ...Una scossa didi magnitudo 3.0 ha interessato l'oggi 11 gennaio 2024 alle 09:26:07. L'epicentro del sisma si è verificato a soli 3 km a sud - ovest di Norcia (PG) ad una profondità di 10.2 km nel ...La terra torna nuovamente a tremare in Umbria. L’ultima scossa giovedì 11 gennaio quando alle 9.26 è stata rilevata a 3 chilometri da Norcia, ad una profondità di 10 chilometri, una scossa di ...Il 11 Gennaio 2024 ore 09:26 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 10.2 km a Norcia (PG). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di ...