Terra Amara | puntata dell’11 gennaio | la fine sospetta di Ali Rahmet Fekeli

Abdülkadir rischierà di morire per amore durante le prossime puntate di. Non vorrà che la ragazza sposi Hamet, anche se lei vorrà farlo solo per ereditare i suoi soldi. Arriverà sul punto di rapirla proprio mentre si starà recando alla cerimonia, ma l'uomo ......Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 11 gennaio 2024 Martina Pedretti - 10 Gennaio 2024 My Home My Destiny news e trama puntata 11 gennaio 2024 Martina Pedretti - 10 Gennaio 2024...Sta per congedarsi per sempre dal pubblico italiano di Terra Amara, che lo ha amato nei panni di Ali Rahmet Fekeli, grande amore di Hunkar Yaman (Vahide ...Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, “Terra Amara”, svelano gli eventi delle puntate in onda l’11 gennaio 2024, alle 14:10 e successivamente alle 21:20. Protagonista assoluto sarà ...