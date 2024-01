Tentato omicidio da film in un ristorante milanese | 2 arresti in Bergamasca

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sarebbero tra gli autori dell’accoltellamento di un connazionale avvenuto lo scorso aprile a Milano i due cinesi arrestati nella mattinata di mercoledì (10 gennaio) a Bergamo e a Castelli Calepio. In manette, al termine di una lunga e complessa indagine, sono finiti complessivamente tre cinesi di 19, 20 e 31 anni. Sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di unaggravato ai danni di un altro cinese, di 25 anni, avvenuto il 10 aprile 2023 all’interno di unin via Lomazzo, nel quartieredi Chinatown. Secondo le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile, all’origine del raid ci sarebbero stati vecchi screzi tra la vittima e uno dei tre indagati, quello di 31 anni. Quel giorno un altro di loro, il 20enne, ha seguito la vittima e ne ha comunicato ...

Weiwei Hu, in arte "Prince", imprenditore cinese e aspirante influencer, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver quasi ammazzato un 25enne in un ristorante di Chinatown a Milano.