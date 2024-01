Tennis | Torneo Adelaide Musetti eliminato ai quarti

... Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato dell'Australia Meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneodi Auckland per ...... il 22enne altoatesino scendeva in campo al Kooyong Classic , unesibizione che serve da preparazione in vista del primo Slam della stagione.ADELAIDE (Australia) - Anche l'ultimo italiano rimasto in tabellone al torneo Atp 250 di Adelaide è stato eliminato, Lorenzo Musetti ha perso in tre set contro il kazako Alexander Bublik. L'azzurro ha ...L'azzurro è stato battuto in tre set da Alexander Bublik ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti fuori all''Adelaide International', ...