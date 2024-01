Tennis | Australian Open Qualificazioni | avanzano quattro azzurri

GliOpen per Iga Swiatek hanno finora rappresentato - insiema Wimbledon - un vero e proprio tabù. La tennista polacca per il secondo anno consecutivo si presenta al via del primo Slam ...Le sorprese e gli italiani Difficilmente il vincitore dell'Open 2024 non sarà compreso ... Grigor Dimitrov ad esempio, che sta giocando il migliordella sua carriera, a mano libera e ...Tennis commentator Cash added: “We should have more respect for the international players that come over here. “We’ve got to also accept that if it goes too far, there’s a chance that these players ...While injured Nick Kyrgios will be a vocal presence on the sidelines of the Australian Open, it will be the home nation's quiet achiever Alex de Minaur carrying the main weight of fans' expectations ...