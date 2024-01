Taranto-Picerno venerdì 12 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Capuano in emergenza fa pretattica | Longo con due assenze importanti

Leggi su infobetting

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ventunesimo turno di Serie C girone C che vede ildiimpegnato in casa contro la grande sorpresa. Due squadre ad oggi protagoniste di un campionato sopra le righe, partite con ben altre velleità e che ad oggi siedono stabilmente nel gruppo di testa con legittime ambizioni di arrivare fino in fondo e provare a scrivere la storia dei InfoBetting: Scommesse Sportive e