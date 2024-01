Taranto piange Rossella | vittima del mostro a 31 anni

(Di giovedì 11 gennaio 2024)un’altra sua figlia strappata alla vita troppo presto.De Roma aveva solo 31e il mese scorso si era laureata coronando il suo sogno. Una ragazza solare, amante della vita e che improvvisamente si è trovata a fare i conti con una leucemia acuta fulminante. Immediato l’appello della famiglia per la richiesta di sangue da donare presso il Padiglione Vinci dell’ospedale Santissima Annunziata di, ma per la giovane ogni tentativo è stato vano. Si è spenta questa mattina presso il nosocomio di via Bruno dove era ricoverata.lascia papà Michele, la mamma Annamaria, la sorella Fabiana e il fidanzato Claudio che le ha lasciato un messaggio struggente sui social. I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa Santo Nunzio ...

Il mondo del calcio pugliesela scomparsa di Salvatore Mazzarano . Nato a Massafra, in provincia di, il 4 luglio del 1965, l'ex difensore è morto giovedì 11 gennaio nella sua casa dopo una lunga malattia. Aveva ...La città di Brindisila morte del "gigante buono" così come era conosciuto Antonio Picciolo . Aveva accusato un ... nonostante il trasferimento d'urgenza al Santissima Annunziata di. Ora, ...Aveva esordito nel mondo del calcio proprio con la squadra della sua città, Massafra, prima di una lunga trafila in Puglia e Calabria con Fasano e Taranto, ...Questa mattina è scomparso nella sua Massafra Salvatore Mazzarano, ex calciatore di Ancona, Casarano, Taranto, Castrovillari, Fasano, Castellaneta Massafra. In città era noto da ...