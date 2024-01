Tajani “Piano Mattei non è neocolonialismo ma progetto crescita Africa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè unche deve far sì che l'Italia possa aiutare il continenteno a crescere, ma con un'ottica di partnership e di amicizia, che mette sullo stessoitaliani, europei eni: deve essere realizzato insieme, è l'esatto contrario del neo colonialismo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a “Radio anch'io” su Radio Rai 1. Il“è uno strumento per mettere a disposizione del continenteno il nostro saper fare: penso per esempio alle risorse energetiche. Noi abbiamo l'Eni, che è una grande azienda in grado di produrre energia e di estrarre materie prime: vogliamo che quella estrazione possa essere messa a disposizione ...