Taccheggiatore arrestato dalla polizia

E' stato convalidato l'arresto dell'uomonella mattinata di martedì 9 gennaio dalla polizia per un furto all'interno di un negozio del centro commerciale 'Nuovo Borgo'. Il soggetto, un noto pluripregiudicato astigiano, che già nei ...E' stato convalidato l'arresto dell'uomonella mattinata di martedì 9 gennaio dalla polizia per un furto all'interno di un negozio del centro commerciale 'Nuovo Borgo'. Il soggetto, un noto pluripregiudicato astigiano, che già nei ...E' stato convalidato l'arresto dell'uomo arrestato nella mattinata di martedì 9 gennaio dalla polizia per un furto all'interno di un negozio del centro ...