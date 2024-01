Tabellone Wta Hobart 2024 | Trevisan | Cocciaretto e Bronzetti ai nastri di partenza

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ile gli accoppiamenti del WTA 250 di, evento in programma dall’8 al 13 gennaio. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalla statunitense Emma Navarro e dalla cinese Lin Zhu. Sono ben tre le tenniste azzurre al via: Elisabetta, finalista uscente, Luciae Martina. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTAQUARTI (1) Mertens b. Rus 7-5 6-0 (3) Zhu vs (WC) Saville (Q) Putintseva vs (SE) Xiyu Wang (2) Navarro b. (LL) Tomova 4-6 6-3 6-2 SECONDO TURNO (1) Mertens b. (Q) Schmiedlova 6-2 6-3 Rus b. (8) Gracheva 6-2 6-3 (3) Zhu b. Dolehide 5-7 6-3 6-4 (WC) Saville b. (6/WC) Kenin 7-6(3) 6-1 (Q) ...