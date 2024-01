Tabellone Australian Open 2024 | gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il sorteggio delprincipale deglivede due azzurri tra le teste di serie: Jannik Sinner, numero 4, che in semipotrebbe incontrare il serbo Novak Djokovic (1), sfiderà all’esordio l’olandese Botic Van de Zandschulp, per poi giocare eventualmente al terzocontro l’argentino Sebastian Baez (26) ed agli ottavi contro il russo Karen Khachanov (15). Lorenzo Musetti, numero 25, esordirà contro il francese Benjamin Bonzi, ma al terzopotrebbe ritrovarsi di fronte l’ellenico Stefanos Tsitsipas (7), che all’esordio affronterà un altro italiano, Matteo Berrettini, nell’incontro di cartello dei 64mi. Al via altri due azzurri, oltre ai tre già citati, in attesa della conclusione delle qualificazioni, con altri cinque italiani ancora ...