Svolta nel caso della donna accoltellata in un' area di servizio dell' A1 a Campi Bisenzio Firenze il 26 dicembre | la Polizia ha fermato l'

C'è una data che in Ecuador segna l'inizio di questa improvvisa e inaspettata: il 23 febbraio 2021. Da quel giorno è cambiato tutto. Scoppia una sommossaPenitenziario Litoral, uno dei ...La stessa risoluzione chiede che la prossima Commissione s'impegni sull' esercito europeo edare continuità al sostegno per tutto il tempo necessario. La maggioranza infatti lo ha votato compatta.Un rebus da risolvere anche in alcune grandi città chiamate a scegliere i nuovi sindaci nel 2024. In Abruzzo si vota il 10 marzo e il centrosinistra ha dato il via alla sfida con una partenza sprint, ...PERUGIA - Stop alla preparazione e conservazione dei cibi. Momentaneo, ma importantissimo per ripristinare (e certificare di averlo fatto) le migliori condizioni per riprendere a svolgere quel ...