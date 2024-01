Svolta in arrivo Ex Ilva | Urso annuncia l' inversione di rotta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ex, il ministro Adolfola necessità di un'di. «Il governo ha assicurato in maniera coesa e determinata il massimo impegno per dare unanetta» all'ex, «per il rilancio dell'industria siderurgica e la sua riconversione ambientale. Il governo c'è e ha fatto appello al Parlamento perché il sistema Paese sia unito in questo momento di massima responsabilità». L'ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine degli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro. «Faremo la nostra parte, l'attuale partner privato ha detto che, al momento, non è intenzionato a metterci risorse, ovviamente abbiamo dato mandato di sciogliere questo nodo. In futuro ci sarà sempre un partner privato ...