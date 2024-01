Sven-Goran Eriksson rivela “Ho un cancro | mi resta un anno”

Eriksson è stato diagnosticato un cancro terminale: "Mi resta un anno di vita", ha detto il 75enne ex allenatore alla radio svedese P1. "Devo combatterlo più a lungo possibile", ha ...'Mi resta un anno di vita'.Eriksson , ex allenatore svedese di Roma , Lazio , Benfica ed ex ct dell' Inghilterra , sconvolge il mondo del calcio rivelando come gli sia stato diagnosticato un cancro terminale . Il ...Lo ha rivelato Sven-Goran Eriksson in un'intervista alla radio svedese P1. L'ex allenatore svedese, 75 anni, ha così messo tacere tutte le ipotesi sul suo stato di salute che circolavano da quando ha ...Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio con cui ha vinto lo Scudetto 2000 ai danni della Juve, lo ha annunciato: ha il cancro. In un’intervista alla radio svedese P1, il tecnico ci ha tenuto a ...