Sven-Goran Eriksson rivela “Ho un cancro | mi resta un anno”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti si sono resi conto che ho una malattia. Tutti immaginano che si tratti die in effetti lo è. Ma devo combattere il più a lungo possibile. Forse, nella migliore delle ipotesi, miundi vita, nella peggiore delle ipotesi un pò meno, o nella migliore delle ipotesi forse anche di più”. Lo hatoin un'intervista alla radio svedese P1. L'ex allenatore svedese, 75 anni, ha così chiarito il suo stato di salute e messo a tacere tutte le ipotesi che circolavano da quando ha lasciato l'incarico di direttore sportivo del Karlstad, qualche mese fa. In carriera,ha guidato la Nazionale inglese dal 2001 al 2006, e numerose squadre di club tra cui Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, ...

