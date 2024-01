Sven-Goran Eriksson | Ho un cancro terminale | malattia scoperta dopo un ictus | ho un anno di vita - VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) "Ho unagrave. Mi resta da vivere nel migliore dei casi un, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci":lotta con problemi di salute da ormai diverso tempo ma proprio lui ha voluto svelare in prima persona la reale gravit

Eriksson nella sua carriera da allenatore è passato anche in Italia: i suoi momenti positivi La notizia l'ha data lui stesso:Eriksson è malato di cancro e l'aspettativa di ...Eriksson , con la vittoria dello Scudetto nel 2000, è entrato per sempre nella storia della Lazio. Non a caso tra i primi a esprimere vicinanza all'allenatore svedese dopo l'annuncio ...L’ultimo a riuscirci fu proprio il Sven-Goran Eriksson che nelle ultime ore ha agitato il mondo del calcio con le sue dichiarazioni riguardo la malattia che lo sta colpendo. Un traguardo che, assieme ...Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato all’emittente svedese P1 del suo addio al club biancoceleste. PAROLE – «Mesi prima della mia nomina avevo guidato la Lazio al suo secondo, e ...